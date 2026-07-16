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Verlenging beslistermijn groepsaccommodatie Aarle-Rixtel

Vandaag om 20:35

De gemeente Laarbeek heeft de beslissing over een vergunningaanvraag voor Kloosterdreef 5 in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het uitbreiden van de groepsaccommodatie en het toevoegen van statische opslag op deze locatie. De aanvraag werd op 25 februari 2026 ingediend.

De verlenging is nodig omdat de aanvraag afwijkt van de regels in het omgevingsplan, wat extra tijd vraagt voor beoordeling. Aan deze procedure is zaaknummer ZOL-2026-000198 gekoppeld.

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