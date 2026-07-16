Nieuwe isolatiesubsidie voor koopwoningen in Laarbeek

In Laarbeek is een subsidieregeling vastgesteld om slecht geïsoleerde koopwoningen te verduurzamen. Eigenaar-bewoners met een woning tot 477.000 euro kunnen vanaf 1 september subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

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Het gemeentebestuur van Laarbeek heeft besloten een subsidieregeling in te voeren om isolatiemaatregelen te stimuleren. De regeling richt zich op woningen met een bouwjaar tot en met 1991 en een lage isolatiewaarde, zoals energielabel D, E, F of G. De subsidie, mogelijk gemaakt door een uitkering van het Rijk, kan oplopen tot 2.500 euro per woning, afhankelijk van de gebruikte materialen.

De maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder andere glasisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie. Ook energiezuinige ventilatiesystemen kunnen worden gesubsidieerd, mits deze gecombineerd worden met isolatiemaatregelen. Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2026 worden ingediend via de website van de gemeente Laarbeek. De regeling loopt tot eind 2028.