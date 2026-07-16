Man valt in slaap achter het stuur en rijdt lichtmast uit de grond

Een man heeft donderdagavond een lichtmast uit de grond gereden op de N65 bij Helvoirt. De man viel achter het stuur in slaap. Daardoor schoot zijn auto van de weg en belandde hij in de middenberm.

Het ongeluk gebeurde op de N65 vanuit Tilburg richting Den Bosch, vlakbij het Esso-tankstation.

De lichtmast kwam na de botsing in de middenberm terecht. Volgens een getuige was dat een geluk bij een ongeluk, omdat er op dat moment veel verkeer op de weg reed.

De bestuurder, afkomstig uit de regio Utrecht, raakte niet gewond. Zijn auto liep wel flinke schade op en moest worden weggesleept.

Rijstrook dicht

Rijkswaterstaat heeft de beschadigde lichtmast weggehaald. Door het ongeluk was één rijstrook van de N65 tijdelijk afgesloten. Daardoor ontstond er file.