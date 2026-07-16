Man beroofd van 2750 euro na babbeltruc: politie deelt foto verdachte

De politie heeft donderdag een foto gedeeld van een jongen die 2750 euro heeft gestolen van een man in Tilburg. Eerder werden onherkenbare beelden verspreid, maar omdat de verdachte zich niet heeft gemeld, is hij nu herkenbaar in beeld gebracht.

Redactie Geschreven door

De oplichting gebeurde op 15 april. Een man kreeg een telefoontje van een vrouw die zei dat er problemen waren met zijn internet. Ze vertelde dat er iemand zou langskomen om dat te controleren. Niet veel later stond een jongen voor de deur. Hij wist het slachtoffer ervan te overtuigen zijn bankpassen en pincodes af te geven. Volgens de jongen was dat nodig voor de veiligheid.

Geld gepind op twee plekken

Later die avond ontdekte het slachtoffer dat er geld van zijn rekening was gehaald. In totaal werd 2750 euro opgenomen bij twee geldautomaten in Tilburg. Dat gebeurde bij een geldautomaat aan de Heuvelstraat en bij de Albert Heijn aan het Korvelplein. De politie verspreidde eerder onherkenbare beelden van de verdachte. Hij kreeg daarbij de kans om zichzelf te melden. Omdat dat niet is gebeurd, zijn nu herkenbare beelden gedeeld. Politie zoekt verdachte

Volgens de politie heeft de verdachte een licht getinte huidskleur, zwart krullend haar en een lichte snor. Op de dag van de oplichting droeg hij een groen-zwart gevlekt trainingspak van het merk Asics, witte schoenen, een zwarte broek en een zwarte pet. De politie hoopt dat iemand de jongen herkent en zich meldt.