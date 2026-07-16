Gemeente Sint-Michielsgestel stelt omgevingsplan vast

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een plan goedgekeurd voor 196 woningen op Theerestraat 42. Naast huizen komen er commerciële en maatschappelijke functies.

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De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft op 1 juli 2026 het ‘TAM-omgevingsplan Domein aan de Dommel Fase 1’ vastgesteld. Het plan maakt de bouw van 196 woningen mogelijk, met een mix van woningtypen. Op de locatie Theerestraat 42 komen ook commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Tegen het ontwerpplan zijn een zienswijze en een informatieverzoek ingediend, maar deze hebben niet tot wijzigingen geleid. Wel zijn er ambtshalve enkele aanpassingen gedaan in toelichting, regels en verbeelding.

Het plan en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 17 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2026 ter inzage. Ze zijn digitaal in te zien via de website van de Omgevingswet en fysiek beschikbaar bij het gemeentehuis op Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel.

Het plan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij er binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.