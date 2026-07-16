Frank Lammers rouwt om Cees Geel: 'Voor je het weet is het te laat'

Frank Lammers haalt in de podcast ‘Ni Na Lammers Luisteren’ herinneringen op aan zijn plotseling overleden vriend Cees Geel. De acteur overleed dinsdagochtend aan een hartstilstand. Frank hoorde op vakantie in Frankrijk over het overlijden van zijn vriend. "Het is een kutweek."

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Frank en Cees leerden elkaar kennen op de toneelschool. Hun vriendschap begon op een manier die volgens Frank perfect bij Cees paste. Hij maakte meteen grappen over Franks opvallende uiterlijk, met zijn lange haren en opvallende broeken. Tegen de rest van de klas zei Cees droog: "Thuis heeft-ie gewoon normale kleren aan, hoor." Vanaf dat moment was de vriendschap geboren. Om zijn vriend te eren zette Frank, direct nadat hij het nieuws had gehoord, keihard muziek van KISS op. Niet zonder reden: Cees was een enorme fan van de rockband.

Volgens Frank had hij de groep zó vaak live gezien, dat hij tijdens concerten precies wist wanneer er vuurwerk afging, welke nummers eraan kwamen en zelfs wanneer iemand rustig naar het toilet kon gaan zonder iets te missen. Beluister de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder:

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