Heeze-Leende stelt tijdelijk eenrichtingsverkeer in voor Brabantsedag

In Heeze-Leende komt tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Jan Deckersstraat en Kapelstraat. Dit is nodig voor de op- en afbouw van tribunes voor de Brabantsedag eind augustus.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende heeft besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Jan Deckersstraat en Kapelstraat. Dit geldt tijdens het opzetten en afbreken van tribunes voor de optocht van de Brabantsedag, die plaatsvindt op zondag 30 augustus 2026.

De werkzaamheden beginnen op donderdag 27 augustus om vijf uur ’s middags en duren tot tien uur ’s avonds. Op vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus wordt er doorgewerkt van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Het afbreken van de tribunes gebeurt op maandag 31 augustus, eveneens van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Het verkeersbesluit is genomen om de veiligheid op de weg te waarborgen en weggebruikers en passagiers te beschermen. Tijdens deze periode wordt het verkeer vanuit de noordelijke richting, Geldrop, naar de zuidelijke richting, Leende, geleid. Hiervoor worden verkeersborden geplaatst om eenrichtingsverkeer aan te geven.