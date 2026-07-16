Straatnamen in de Kloostertuin Nuenen bekend

De nieuwe straatnamen in de Kloostertuin in Nuenen zijn bekendgemaakt. De vijf woonblokken krijgen namen van kloosterzusters die vroeger aan het Klooster verbonden waren. Ook het wandelpad in de wijk krijgt een eigen naam.

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Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen heeft op advies van de straatnamencommissie de namen vastgesteld. De vijf woonblokken in de Kloostertuin krijgen elk een aparte naam, wat de herkenbaarheid en vindbaarheid van de woningen moet verbeteren. De namen worden straks ook gebruikt als officiële adressen.

De naam Kloostertuin blijft behouden, omdat deze al jarenlang ingeburgerd is in Nuenen. Voor de namen van de woonblokken is gekozen voor kloosterzusters die vroeger betrokken waren bij het Klooster. De woonblokken heten voortaan Elisabeth-Hof, Zuster Josephahof, Zuster Irenéehof, Zuster Clothildehof en Zuster Bernadettehof.

Ook wandelpad krijgt naam

Tussen de woonblokken ligt een wandelpad dat eveneens een eigen naam krijgt. Dit moet het gebied nog beter toegankelijk maken voor bezoekers en bewoners. De exacte naam van het pad is nog niet bekend.

De Kloostertuin is een bekende naam in Nuenen en blijft een belangrijk onderdeel van het dorp. Het project draagt bij aan een duidelijke indeling en herkenning in deze woonwijk.