Horeca-aanvraag President Kennedylaan in Roosendaal afgewezen

De gemeente Roosendaal heeft een vergunningsaanvraag voor horeca aan de President Kennedylaan 94 afgewezen. Het besluit is op 14 juli verzonden.

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De aanvraag was bedoeld om af te wijken van het bestaande omgevingsplan, zodat op deze locatie horecaactiviteiten mogelijk zouden worden. De gemeente heeft besloten hier geen toestemming voor te geven. Het registratienummer van het besluit is 2026OPA046750.

De locatie aan de President Kennedylaan valt onder specifieke regelgeving van het omgevingsplan. Aanpassingen aan dit plan, zoals het toestaan van horeca, vereisen een goedgekeurde vergunning. Het besluit is schriftelijk vastgesteld en verzonden op dinsdag 14 juli.