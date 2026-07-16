Brandhaardje in Nuenense bossen zorgt voor verwarring

Een klein brandhaardje in Nuenen heeft donderdagavond voor wat verwarring gezorgd bij de brandweerlieden.

Een automobilist zag rook uit de bossen komen terwijl hij op de A270 tussen Nuenen en Helmond reed. De brandweer van Nuenen en Mierlo werden ingeschakeld, maar de locatie van de brand was niet helemaal duidelijk.

De brandweer van Nuenen en Mierlo gingen op zoek naar de brand. Toen de brandweerwagens via een weg naast de A270 het bosgebied in reden, moesten zij over een pad met mul en droog zand. Daardoor ontstond een flinke stofwolk die vanuit de bossen over de snelweg trok.

Even leek het daardoor mogelijk dat de waargenomen rook eigenlijk opwaaiend stof was. De melder had echter niet alleen rook gezien, maar ook vlammen aan de grond. Daarom zette de brandweer de zoektocht voort.

Na het nodige speurwerk werd uiteindelijk toch een kleine brandhaard in de bossen gevonden. Die kon snel worden geblust.