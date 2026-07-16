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Vergunning verleend voor Zandvoort op de Brink in Sint Anthonis
Vandaag om 00:41
Op de Brink in Sint Anthonis is een evenementenvergunning verleend voor Zandvoort op de Brink. Het evenement vindt plaats op 23 augustus 2026.
De gemeente Land van Cuijk heeft op 14 juli 2026 besloten om de vergunning voor het evenement Zandvoort op de Brink te verlenen. Het evenement wordt gehouden op de Brink in Sint Anthonis.
Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00003069. Het besluit is definitief en het evenement kan doorgaan zoals gepland.
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