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Bijwoning toegestaan op Heikant 5b in Overloon

Vandaag om 00:41

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een bijwoning op Heikant 5b in Overloon. Het besluit is op 14 juli 2026 genomen.

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Op Heikant 5b in Overloon mag een nieuwe bijwoning worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft dit besluit op 14 juli 2026 goedgekeurd. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003811. Het besluit is definitief en de bijwoning mag worden geplaatst.

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