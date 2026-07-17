Ontdek nachtvlinders en vleermuizen in Oosterhout

Vrijdagavond 17 juli organiseren IVN Mark & Donge en IVN Dintel- en Marklanden een speciale natuurnacht in de Oranjepolder bij Oosterhout. Tijdens deze avond kom je meer te weten over vleermuizen, egels en nachtvlinders. Het programma bestaat uit presentaties en nachtelijke wandelingen.

Gevonden voor jou

De avond begint om half acht met drie presentaties over de nachtdieren. Daarna, vanaf negen uur, volgen verschillende activiteiten: een vleermuizenwandeling, het bekijken van nachtvlinders op speciale lakens en smeer, en een bezoek aan de egelpost.

Nederland telt meer dan 2.400 soorten vlinders, waarvan het merendeel nachtvlinders zijn. Hoewel de meeste nachtvlinders minder opvallend zijn dan dagvlinders, bestaan er ook felgekleurde soorten. Tijdens deze nacht ontdek je hoe je ze kunt herkennen en wat ze zo bijzonder maakt.

Over vleermuizen en egels

Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren en eten ’s nachts gemiddeld driehonderd insecten. Met hun uitstekende gehoor en sonar, een systeem waarmee ze geluiden uitzenden en echo’s analyseren, vinden ze prooien en vermijden obstakels. De geluiden van vleermuizen worden tijdens de wandeling hoorbaar gemaakt met batdetectors.

Egels vertrouwen op hun neus en oren om voedsel te zoeken. Ze leggen ’s nachts een kilometer af op zoek naar rupsen, larven, en andere kleine dieren. Door hun slechte zicht komen ze vooral in de schemering tevoorschijn. Bij de egelpost leer je meer over hun nachtelijke leven.

Vlinders lokken in de boomgaard

Veel nachtvlinders worden aangetrokken door geuren van bloemen, fruit of zelfs uitwerpselen. Met licht en geurende substanties, zoals smeer op bomen, worden ze naar de boomgaard gelokt. Gewapend met een zaklamp kun je deze fascinerende insecten van dichtbij bekijken.

De avond duurt tot middernacht en biedt een unieke kans om het nachtleven in de natuur te ontdekken. Vergeet je zaklamp niet mee te nemen!