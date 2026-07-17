Nachtelijk avontuur bij de Sint-Jan loopt slecht af: vrouw naar ziekenhuis

Een vrouw is donderdagnacht gewond geraakt toen ze op een hek klom van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze was gevallen en hulpdiensten konden niet bij haar komen omdat ze aan de andere kant van het hek lag.

Tijdens het klimmen viel de vrouw op het hek, waarna ze werd gespiest door een pin. Vervolgens viel ze.

Het hek aan de kant van de Choorstraat was weggehaald, zodat ambulancemedewerkers haar konden helpen. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw was met een groep in het centrum van Den Bosch. Nadat ze van het hek was gevallen, sloegen haar bekenden alarm.

Het is niet duidelijk waarom de vrouw over het hek van de Sint-Janskathedraal wilde klimmen.