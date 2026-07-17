Vrouw raakt gewond bij klim over hek van Sint-Jan in Den Bosch

Een vrouw is donderdagnacht gewond geraakt bij het klimmen over een hek van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze was gevallen en hulpdiensten konden niet bij haar, omdat ze aan de andere kant van het hek lag.

Het hek aan de kant van de Choorstraat is weggehaald, zodat ambulancemedewerkers haar konden helpen. De vrouw is gewond geraakt aan haar been en is naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw was met een groep in het centrum van Den Bosch. Nadat ze van het hek was gevallen, sloegen haar bekenden alarm.

Het is niet duidelijk waarom de vrouw over het hek van de Sint-Janskathedraal wilde klimmen.