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Vrouw raakt gewond bij klim over hek van Sint-Jan in Den Bosch

Vandaag om 05:35 • Aangepast vandaag om 05:58
Vrouw raakt gewond na klim over hek bij de Bossche kerk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Vrouw raakt gewond na klim over hek bij de Bossche kerk (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Een vrouw is donderdagnacht gewond geraakt bij het klimmen over een hek van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze was gevallen en hulpdiensten konden niet bij haar, omdat ze aan de andere kant van het hek lag. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het hek aan de kant van de Choorstraat is weggehaald, zodat ambulancemedewerkers haar konden helpen. De vrouw is gewond geraakt aan haar been en is naar een ziekenhuis gebracht. 

De vrouw was met een groep in het centrum van Den Bosch. Nadat ze van het hek was gevallen, sloegen haar bekenden alarm. 

Het is niet duidelijk waarom de vrouw over het hek van de Sint-Janskathedraal wilde klimmen. 

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

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