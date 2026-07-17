Container met afval van vakantiepark in brand in Molenschot

Een container met afval stond vrijdagochtend in brand aan de Heideweg in Molenschot. De chauffeur had de container al van zijn wagen gehaald voordat de brandweer arriveerde.

Redactie Geschreven door

De brandweer had het vuur snel onder controle. In de container zat restafval van een plaatselijk vakantiepark. Om de container te blussen werd de weg tijdelijk in beide richtingen afgesloten.