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Container met afval van vakantiepark in brand in Molenschot

Vandaag om 08:19 • Aangepast vandaag om 09:28

Een container met afval stond vrijdagochtend in brand aan de Heideweg in Molenschot. De chauffeur had de container al van zijn wagen gehaald voordat de brandweer arriveerde.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer had het vuur snel onder controle. In de container zat restafval van een plaatselijk vakantiepark. Om de container te blussen werd de weg tijdelijk in beide richtingen afgesloten.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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