Vrijdag nog volop zomer, daarna opvallend fris voor juli

Deze vrijdag is het nog volop zomerweer, maar dat gaat de komende dagen flink veranderen. Dat vertelde Jeroen Elferink van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

"We zien deze vrijdag wat meer wolkenvelden dan de voorbije dagen. Zon en wolken wisselen elkaar af", vertelde Elferink op de radio. "Het blijft wel droog en de temperatuur komt uit tussen de 25 en 28 graden. Iets minder warm dan de voorgaande dagen, maar het is vandaag nog volop zomer."

De komende dagen wordt het een stuk frisser. "Het wordt ronduit fris voor juli. Vrijdagavond is er nog veel zonneschijn en blijft de temperatuur nog lang boven de 20 graden. Komende nacht raakt het uiteindelijk bewolkt en de minima komen uit op 14 graden."

Zaterdag starten we de dag met veel wolkenvelden. "In de middag breekt af en toe de zon door en komt de maximumtemperatuur uit op 21 tot 23 graden. Dan is het bijna tien graden kouder dan eerder deze week. Toen werd het nog 30 graden."