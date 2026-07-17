Provincie wil vergunningen van vijf kippenboeren intrekken

Vijf pluimveehouders rond natuurgebieden De Peel en de Kampina raken waarschijnlijk dit najaar hun vergunning kwijt. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. De provincie is van plan om dit in oktober te besluiten. Het zou voor het eerst zijn dat een provincie in Nederland een vergunning van een veehouder intrekt.

Twee van de veehouders kregen donderdag op het provinciehuis al te horen dat ze hun vergunning waarschijnlijk verliezen. Eén van de veehouders, kippenboer Joris van Lierop, spreekt in het ED van een 'bizarre situatie'. "We hebben acht maanden niks gehoord. En nu krijgen we ineens het bericht dat ze van plan zijn onze vergunning in te trekken", zegt hij tegen de krant.

Het mogelijke intrekken van de vergunningen is de uitkomst van een rechtszaak die milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek aanspande. De rechter gaf de milieuorganisatie gelijk en oordeelde dat de bedrijven te veel schade veroorzaken aan de omliggende natuur. Er zou te veel stikstof worden uitgestoten.

Rechtszaak

De provincie wilde in eerste instantie de vergunningen niet intrekken. Daarop besloot de rechter dat de provincie, MOB en de boeren nog een laatste keer om tafel moesten om toch tot een oplossing te komen. Dat is niet gelukt.

Mochten de boeren besluiten om toch vrijwillig met hun bedrijf te stoppen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een uitkoopregeling, of om hun bedrijf anders in te richten zodat de stikstofuitstoot drastisch daalt, dan hoeft de provincie de vergunning niet in te trekken.

De provincie wil vrijdagochtend nog niet reageren en wil eerst alle gesprekken met de ondernemers afronden.