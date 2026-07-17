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Zomermarkt Baarschot op 19 juli met vergunning
Vandaag om 09:38
Op zondag 19 juli vindt de Zomermarkt Baarschot plaats in Baarschot (Diessen). Het evenement heeft een vergunning gekregen van de gemeente Hilvarenbeek.
De Zomermarkt wordt gehouden op de Baarschotsestraat, tussen huisnummers 10 en 48, van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Tijdens de markt mag ook zwakalcohol worden geschonken, waarvoor een speciale ontheffing is verleend.
Daarnaast is toestemming gegeven voor het gebruik van geluidsapparatuur en het veroorzaken van geluid op zondag, zoals geregeld in de Zondagswet. De vergunning werd op 15 juli 2026 verzonden.
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