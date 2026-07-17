Training in Hulsel: omgaan met dementie

De gemeente Reusel-De Mierden organiseert op dinsdag 17 september een training over het omgaan met dementie. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners uit de gemeente en vindt plaats in 't Drieske in Hulsel. De training richt zich vooral op de beginnende fase van dementie. Er is plek voor maximaal twintig deelnemers.

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De training duurt twee uur, van half acht tot half tien ’s avonds. Het programma bestaat uit drie onderdelen. Eerst wordt uitgelegd wat dementie is en hoe je het kunt herkennen. Daarna wordt er geoefend met situaties uit het dagelijks leven. Tot slot krijgen deelnemers tips en bespreken ze hoe ze het geleerde kunnen toepassen.

De werkgroep DVG/Mantelzorg van Reusel-De Mierden heeft de training opgezet als een basistraining. Het is gericht op het contact met mensen in een beginnende fase van dementie, die nog thuis wonen en eropuit gaan. Inwoners van de gemeente worden aangemoedigd om zich aan te melden.

Vooraf online oefenen

Deelnemers worden gevraagd om ter voorbereiding een of meerdere gratis online trainingen te volgen via Samen Dementievriendelijk. Deze duren ongeveer vijftien minuten. Het helpt om al basiskennis te hebben voordat je aan de training begint.

Aanmelden kan tot 1 september. Er is een maximum van twintig deelnemers per sessie, dus vol is vol. De training vindt plaats in Hulsel, een van de dorpen in de gemeente Reusel-De Mierden.