Landart beeld De Notenmoeder aangevraagd in Gemonde

In Gemonde is een vergunning aangevraagd voor een kunstwerk van wilgentakken. Het vijf meter hoge beeld wordt geplaatst op perceel P183 aan de Gemondse beemd.

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Het kunstwerk, genaamd De Notenmoeder, bestaat uit wilgentakken en een gelast frame. Het frame wordt stevig verankerd in de grond. Het beeld zal onderdeel zijn van een Landart-project en valt onder de aanlegwerkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd.

De aanvraag is op 14 juli 2026 geregistreerd onder nummer 2026071401639. Het perceel ligt aan de Gemondse beemd in Gemonde. Voor meer informatie over de stukken is het mogelijk een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.