Waalwijk verlengt beslistermijn omgevingsvergunning Zandrecycling

De gemeente Waalwijk heeft de beslistermijn voor een vergunning van Zandrecycling Nederland B.V. met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor milieubelastende activiteiten aan de Veerweg.

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De verlenging heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zandrecycling Nederland B.V. heeft op 17 juni 2026 een aanvraag ingediend om de euralcodes en activiteiten op hun locatie aan de Veerweg in Waalwijk te wijzigen.

Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00016826. De gemeente zal, na een definitief besluit, belanghebbenden de mogelijkheid bieden om bezwaren in te dienen.