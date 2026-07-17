Vwo-6 Kamp Mill Hill College op 16 oktober

De burgemeester heeft een melding ontvangen voor het Vwo-6 Kamp Mill Hill College. Het evenement staat gepland op 16 oktober 2026 en vindt plaats tussen één uur ’s nachts en acht uur ’s ochtends.

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Het Vwo-6 Kamp Mill Hill College is aangemeld als een klein evenement. De melding is op 1 juli 2026 bij de burgemeester ingediend. Het evenement wordt georganiseerd in de vroege uren van 16 oktober, van één uur ’s nachts tot acht uur ’s ochtends.

De burgemeester heeft de mogelijkheid om binnen zeven dagen na ontvangst van de melding het evenement te verbieden. Dit gebeurt alleen als er een risico is voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Vooralsnog is er geen verbod opgelegd.