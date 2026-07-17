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Gemeente Bladel wil 61 bomen rooien op diverse locaties
Vandaag om 09:47
De gemeente Bladel heeft een vergunning aangevraagd om 61 bomen te rooien. Het gaat om verschillende locaties binnen de gemeente.
De aanvraag voor het rooien van 61 bomen in Bladel is op 14 juli 2026 ingediend. Het gemeentekenmerk voor deze zaak is ZBLA2026-001208. Het rooien van bomen kan nodig zijn voor onderhoud, veiligheid of ruimtelijke ontwikkeling.
De gemeente verwacht binnen acht weken te beslissen over de vergunning. Als deze wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie en zijn de bijbehorende documenten in te zien. Op dit moment zijn de stukken nog niet beschikbaar en kunnen inwoners hier niet op reageren.
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