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Aanvraag omgevingsvergunning voor loods in Mariahout

Vandaag om 09:49

In Mariahout is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een loods aan de Beukendreef.

Gevonden voor jou

Op 10 juli heeft de gemeente Laarbeek een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het oprichten van een loods op het adres Beukendreef 6 in Mariahout. De aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet.

Bij de aanvraag hoort een zaaknummer: ZOL-2026-000627. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnenkort een besluit over deze aanvraag.

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