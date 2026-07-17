Aanvraag omgevingsvergunning voor loods in Mariahout

In Mariahout is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een loods aan de Beukendreef.

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Op 10 juli heeft de gemeente Laarbeek een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het oprichten van een loods op het adres Beukendreef 6 in Mariahout. De aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet.

Bij de aanvraag hoort een zaaknummer: ZOL-2026-000627. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnenkort een besluit over deze aanvraag.