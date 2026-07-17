Pop-upmuseum Lieshout krijgt tijdelijke horeca

In Lieshout is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk uitoefenen van ondersteunende horeca bij een pop-upmuseum. Het gaat om een periode van acht jaar.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag betreft het adres Heuvel 10 in Lieshout.

De vergunning is bedoeld voor het tijdelijk aanbieden van horeca bij een pop-upmuseum. Deze activiteit zal plaatsvinden voor een periode van acht jaar. De aanvraag is ingediend op 13 juli 2026.

Het zaaknummer dat aan deze aanvraag is gekoppeld, is ZOL-2026-000630.