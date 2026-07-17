Dag van het Paard krijgt vergunning in Sint Anthonis

De Dag van het Paard mag op 30 augustus doorgaan op de Brink in Sint Anthonis. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft daarvoor op 14 juli een vergunning verleend.

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Het evenement vindt plaats op de Brink in Sint Anthonis. De vergunning is verleend door het gemeentebestuur van Land van Cuijk. Het besluit hiervoor is genomen op 14 juli en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003156.

De Dag van het Paard is een jaarlijks terugkerend evenement dat in de regio bekend staat om zijn paardenshows en activiteiten rondom paarden. Dit jaar wordt het gehouden op zaterdag 30 augustus 2026.