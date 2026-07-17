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Vergunningsaanvraag voor airco in Cuijk

Vandaag om 09:50

In Cuijk is een aanvraag ingediend voor een vergunning om een airco te plaatsen.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een verzoek ontvangen voor het plaatsen van een airco op het adres Cantheelen 6-13. De aanvraag is binnengekomen op 14 juli 2026 en wordt behandeld volgens de standaard procedure.

Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

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