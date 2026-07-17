Kermis Horeca Langenboom mag doorgaan van 8 tot 11 augustus

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de Kermis Horeca in Langenboom. Het evenement vindt plaats van 8 tot en met 11 augustus 2026 aan de Dominicanenstraat 25.

Gevonden voor jou

Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Land van Cuijk besloten om de vergunning voor de Kermis Horeca in Langenboom goed te keuren. Het evenement wordt gehouden op het terrein aan de Dominicanenstraat 25 en staat gepland van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 augustus.

Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00003205. Met de goedkeuring is de weg vrij voor de kermis, die naar verwachting bezoekers zal trekken uit de regio.