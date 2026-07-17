Serre achter garage gepland in Maashees

In Maashees is een aanvraag ingediend voor de bouw van een serre achter een garage. Het gaat om een adres aan de Monseigneur Geurtsstraat, en de gemeente Land van Cuijk behandelt de aanvraag.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Land van Cuijk een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een serre achter een garage aan de Monseigneur Geurtsstraat 48 in Maashees. De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedures.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn is niet mogelijk.