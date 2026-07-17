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Inrit wordt verlegd bij Uitleg 1a in Boxmeer

Vandaag om 09:50

Bij Uitleg 1a in Boxmeer is een vergunning aangevraagd om de inrit te verleggen.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen om de inrit bij Uitleg 1a in Boxmeer te verplaatsen. De aanvraag bevat ook een verzoek voor aangepaste regels, een zogenoemd maatwerkvoorschrift.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging tot veertien weken. Het besluit zal volgens de gebruikelijke procedure worden genomen. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een verlenging van de termijn is niet mogelijk.

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