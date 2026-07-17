Schutting gepland aan Beatrixstraat in Oeffelt

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een schutting aan de Beatrixstraat 27 in Oeffelt. De aanvraag is op 13 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Na beoordeling neemt de gemeente een besluit. Voor dit soort aanvragen geldt een standaardtermijn van acht weken, die kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.

De locatie waar de schutting moet komen is Beatrixstraat 27, 5441AX Oeffelt. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004646.