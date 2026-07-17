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De Agaat in Sint Agatha wordt verduurzaamd

Vandaag om 09:50

De Multifunctionele Accommodatie De Agaat in Sint Agatha krijgt een duurzame update. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 13 juli 2026 ingediend.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen om De Agaat, een multifunctioneel gebouw aan de Liesmortel 46 in Sint Agatha, te verduurzamen. Het gaat om een bouwactiviteit die binnen het omgevingsplan past.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004620. Volgens de gebruikelijke procedure heeft de gemeente acht weken de tijd om te beslissen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

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