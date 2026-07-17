Kapconstructie Rotscheweg in Escharen wordt vervangen

Op Rotscheweg 4 in Escharen wordt de kapconstructie van een gebouw vervangen. De aanvraag hiervoor is op 14 juli 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk behandelt de aanvraag voor het vervangen van de kapconstructie volgens de gebruikelijke procedure. Het gaat om een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit die aansluit bij het omgevingsplan.

De standaard beslistermijn voor aanvragen zoals deze is acht weken, maar de gemeente kan dit verlengen tot maximaal veertien weken. De locatie van de werkzaamheden is Rotscheweg 4, 5364NT Escharen.