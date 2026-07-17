Melding opslaan grond en baggerspecie in Breda afgehandeld

De gemeente Breda heeft een melding afgehandeld voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie aan de Muizenberglaan. Het besluit is op 15 juli 2026 genomen.

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Op de Muizenberglaan in Breda wordt zonder verdere bewerking herbruikbare grond en baggerspecie opgeslagen. Dit is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, dat regels stelt voor activiteiten die invloed hebben op de bodem en het milieu.

De melding, met zaaknummer Z2026-00019014, is inmiddels afgehandeld. Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend. Het document ligt niet ter inzage.