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Dakkapel gepland aan Burg. Van Udenstraat in Budel

Vandaag om 09:55

In Budel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op woensdag 15 juli een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een dakkapel op het adres Burg. Van Udenstraat 1 in Budel.

De aanvraag, met zaaknummer 504558, betreft een omgevingsplanactiviteit. Het is een kennisgeving van ontvangst en de plannen zijn niet openbaar in te zien. Formeel reageren is niet mogelijk.

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