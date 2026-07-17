Vergunning geweigerd voor erfverharding in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning geweigerd voor erfverharding op Nieuwedijk 28 in Budel. Het besluit is op 14 juli 2026 genomen en heeft betrekking op werkzaamheden en plannen buiten het bestaande omgevingsplan.

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Het gaat om een aanvraag voor het aanleggen van erfverharding op Nieuwedijk 28 in Budel. De vergunning is geweigerd omdat de plannen niet binnen het omgevingsplan passen en het uitvoeren van de werkzaamheden niet is toegestaan.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 451699 en werd op 14 juli 2026 genomen door de gemeente Cranendonck. Dit betekent dat de geplande aanleg niet doorgaat.