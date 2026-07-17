Kermis Empel: vergunning aangevraagd voor podium en geluidsinstallatie

Voor de kermis in Empel is een vergunning aangevraagd om een podium, tappunt en geluidsinstallatie te plaatsen aan de Burgemeester Godschalxstraat.

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De vergunning is aangevraagd voor activiteiten die plaatsvinden van 22 tot en met 25 augustus 2026. Het gaat om een onderdeel van het randprogramma van Kermis Empel. De aanvraag valt onder artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening.

De locatie voor deze activiteiten is de Burgemeester Godschalxstraat in Empel. Naast het plaatsen van een podium en een tappunt, wordt ook het gebruik van een geluidsinstallatie vermeld in de aanvraag. Het evenement maakt onderdeel uit van de festiviteiten rondom de kermis.