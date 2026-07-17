Vergunning voor dierenhouderij in Rosmalen ingetrokken

De vergunning voor het houden van dieren aan de Eerste Hoefsteeg in Rosmalen is ingetrokken. Het besluit is genomen door de gemeente Den Bosch op 9 juli 2026. Er waren geen bezwaren tegen de eerdere ontwerpbeschikking.

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Het verzoek om de vergunning in te trekken wordt ook gezien als een beëindigingsmelding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat de activiteiten rond dierenhouderij op deze locatie definitief worden stopgezet.

De vergunning had betrekking op het adres Eerste Hoefsteeg 7 in Rosmalen en stond geregistreerd onder zaaknummer Z/266806. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder gepubliceerde ontwerpbeschikking.