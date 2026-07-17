Rosmalen: vergunning aangevraagd voor twee dakkapellen

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de achterzijde en zijkant van een woning aan de Pastoor de Leijerstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een woning op Pastoor de Leijerstraat 114 in Rosmalen. Het gaat om twee dakkapellen die aan de achterzijde en de zijkant van het huis worden geplaatst. De procedure is nog gaande en er is nog geen beslissing genomen.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch geen Omgevingsalert-app meer voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen inwoners van 25 jaar en ouder, met een bekend mailadres, wekelijks een e-mail via overheid.nl. Wie deze e-mails nog niet ontvangt, kan zich aanmelden via de website overheid.nl.