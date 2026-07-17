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Rosmalen: vergunning aangevraagd voor twee dakkapellen

Vandaag om 09:57

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de achterzijde en zijkant van een woning aan de Pastoor de Leijerstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een woning op Pastoor de Leijerstraat 114 in Rosmalen. Het gaat om twee dakkapellen die aan de achterzijde en de zijkant van het huis worden geplaatst. De procedure is nog gaande en er is nog geen beslissing genomen.

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