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Omgevingsvergunning Rosmalen voor bedrijfspand ingetrokken
Vandaag om 09:57
De aanvraag voor een omgevingsvergunning bij Huisbergenweg 10 in Rosmalen is buiten behandeling gesteld. Het ging om een aanvraag voor het verbouwen van een bedrijfspand.
Op 13 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het pand aan de Huisbergenweg 10 in Rosmalen niet verder in behandeling te nemen. De aanvraag had betrekking op bouwactiviteiten, zowel volgens het omgevingsplan als op technisch vlak.
De reden waarom de aanvraag buiten behandeling is gesteld, is in de publicatie niet vermeld. Het besluit is formeel bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Wie het niet eens is met deze beslissing kan binnen zes weken bezwaar maken, gerekend vanaf de datum van verzending van het besluit.
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