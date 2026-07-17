Vergunning aangevraagd voor kozijnvervanging en uitbouw in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is een vergunning aangevraagd voor kunststof kozijnen en een uitbouw.

Gevonden voor jou

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een woning aan de Vossenbergselaan 66 in Kaatsheuvel. Het gaat om het vervangen van houten kozijnen door kunststof varianten, waarbij de uitstraling van de woning hetzelfde blijft. Daarnaast wordt een vergunningsvrije uitbouw aan de achterzijde van de woning gerealiseerd.

De aanvraag is op 14 juli 2026 ontvangen en betreft een wijziging waarbij de nieuwe kozijnen dezelfde vorm en stijl hebben, maar voortaan van kunststof worden gemaakt.