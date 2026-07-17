Halderberge wijst toezichthouders aan voor Omgevingswet

De gemeente Halderberge heeft medewerkers uit verschillende teams aangewezen als toezichthouders voor de naleving van de Omgevingswet en andere wetten. Het besluit treedt in werking na publicatie in het Gemeenteblad.

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Het college van burgemeester en wethouders van Halderberge heeft besloten om medewerkers uit vier gemeentelijke teams aan te wijzen als toezichthouders. Zij zijn belast met het toezicht op de naleving van onder meer de Omgevingswet, Woningwet en Wet milieubeheer. Ook lokale verordeningen, zoals de afvalstoffenverordening en marktverordening, vallen onder hun toezicht.

De toezichthouders komen uit de teams Advies, Klantzaken, Realisatie en Regie & Verbinding van de gemeente. In totaal zijn functies zoals medewerker handhaving, beleidsuitvoering en strategisch manager benoemd. Deze aanwijzing geldt tot wederopzegging of beëindiging van het dienstverband.

Het besluit van 4 juni 2024 over toezicht op soortgelijke wetten wordt ingetrokken zodra het nieuwe besluit in werking treedt. Dit gebeurt na publicatie in het digitale Gemeenteblad.