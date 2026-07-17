Beuk in Boxtel mogelijk gekapt: vergunning aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een beuk aan de Clarissenstraat 20 in Boxtel. De aanvraag is op 15 juli 2026 ingediend. Het gaat om de activiteit 'kappen'.

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De vergunningaanvraag betreft het rooien van een beuk op het adres Clarissenstraat 20 in Boxtel. Dit soort aanvragen wordt beoordeeld door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.

Op dit moment zijn de stukken nog in te zien, maar bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Het gaat specifiek om een aanvraag voor de activiteit 'kappen', wat betekent dat de boom volledig verwijderd wordt.