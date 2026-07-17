Verkeersmaatregelen tijdens kermis in Liempde

De gemeente Boxtel heeft tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld voor de kermis in Liempde. Van 1 tot en met 5 augustus worden meerdere straten afgesloten en geldt een fietsverbod in delen van het dorp. De maatregelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te waarborgen.

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Vanwege de kermis in Liempde, die plaatsvindt van 1 tot en met 5 augustus 2026, heeft de gemeente Boxtel verkeersmaatregelen getroffen. Meerdere straten, waaronder delen van de Dorpsstraat, Oude Postbaan en Barrierweg, worden afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Daarnaast geldt een verbod voor (brom)fietsers in en rondom het Raadhuisplein en enkele omliggende straten.

Het fietsverbod is dagelijks van kracht op de kermisdagen tussen drie uur ’s middags en drie uur ’s nachts. De organisator van de kermis is verantwoordelijk voor het plaatsen van de benodigde verkeersborden en bewegwijzering. Volgens de gemeente is de parkeercapaciteit in de omgeving voldoende voor het verwachte aantal bezoekers, waardoor geen extra parkeerterreinen nodig zijn.

De maatregelen zijn afgestemd met de politie en moeten bijdragen aan een veilige doorgang van het evenement. De gemeente Boxtel heeft het verkeersbesluit op 14 juli 2026 genomen.