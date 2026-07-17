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Opening nieuw pand in Boxtel met festiviteit en geluidontheffing

Vandaag om 10:03

Op zaterdag 1 augustus vindt een feest plaats bij Be-youticarebytessa in Boxtel. Het evenement krijgt een ontheffing voor geluid van de gemeente.

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De festiviteit wordt georganiseerd aan de Rechterstraat 25 in Boxtel en duurt van twee uur ’s middags tot half twaalf ’s avonds. Voor deze gelegenheid heeft Recreatiepark De Langspier een vergunning gekregen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012.

De opening van het nieuwe pand van Be-youticarebytessa is een eenmalige gebeurtenis waarvoor de gemeente toestemming heeft verleend. Tijdens het evenement mag het geluid tijdelijk afwijken van de normale regels.

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