Berk op zijerf Koevoortseweg in Boxtel mag mogelijk worden gekapt

Er is een vergunning aangevraagd voor het rooien van een berk aan de Koevoortseweg 10 in Boxtel. Het gaat om een boom op het zijerf van het perceel.

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De aanvraag is ingediend op woensdag 15 juli 2026. Het betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen. De gemeente Boxtel zal de aanvraag beoordelen voordat er een besluit wordt genomen.

Meer informatie over de aanvraag is beschikbaar via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In dit stadium is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de vergunning eventueel wordt verleend.