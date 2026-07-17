Advertentie
Woninguitbreiding aan Oude Postbaan in Liempde goedgekeurd
Vandaag om 10:03
De gemeente heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Oude Postbaan 23 in Liempde. Het definitieve besluit werd op 15 juli 2026 verzonden.
De plannen voor de verbouwing en uitbreiding omvatten een aanbouw aan zowel de achterzijde als de rechterzijde van de woning. Deze aanvraag viel onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarbij wordt afgeweken van het standaard omgevingsplan.
Het besluit is voorbereid volgens de gebruikelijke procedure. Het registratienummer van deze vergunning is 1416405.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie