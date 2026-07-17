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Vergunningsaanvraag voor woonunits in Boxtel ingetrokken
Vandaag om 10:03
De aanvraag voor een vergunning om twee woonunits te plaatsen aan de Halderheiweg in Boxtel is ingetrokken. De aanvrager heeft op 14 juli besloten om dit verzoek niet door te zetten.
Het ging om een aanvraag voor het plaatsen van twee tijdelijke woonunits. Deze zouden gebruikt worden in verband met de bouw van twee nieuwe woningen aan de Halderheiweg 6 in Boxtel.
De aanvraag werd oorspronkelijk ingediend op 31 mei van dit jaar, maar de aanvrager heeft besloten deze op te zeggen. Over de reden voor het intrekken van de aanvraag is geen verdere informatie bekendgemaakt.
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