Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor Dorpsfeest Haren

Voor het Dorpsfeest in Haren is een ontheffing van de Zondagswet aangevraagd. Het evenement staat gepland op het kerkplein aan de Laagstraat.

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De burgemeester van Haren heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Het gaat om het Dorpsfeest dat georganiseerd wordt op het kerkplein aan de Laagstraat. Het is nog niet duidelijk of de ontheffing verleend wordt.

Het Dorpsfeest is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij inwoners samenkomen. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025235. Het bekijken van de stukken kan alleen op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.